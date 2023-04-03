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НовостиСпорт3 апреля 2023 6:07

Гол воспитанника «Авангарда» принес курскому клубу победу над «Космосом»

Дмитрий Вяткин отличился через 14 минут после появления на поле
Алексей СЕРГУНИН
Раздевалка "Авангарда" после победы над "Космосом". Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Раздевалка "Авангарда" после победы над "Космосом". Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Накануне, 2 апреля, на стадионе «Трудовые резервы» наш «Авангард» проводил первый матч второго этапа первенства России по футболу во второй лиге. Соперником курского клуба был «Космос» из Долгопрудного. Это был 13-й очный поединок, а в предыдущих 12-ти каждая из команд побеждала по четыре раза при четырех ничьих. И в этот раз все шло к мирному исходу, но чашу весов в пользу курян склонил воспитанник клубной академии Дмитрий Вяткин. На 75-й минуте он впервые в карьере вышел на поле в составе курского клуба, а уже на 89-й забил первый гол, который в итоге и предопределил успех хозяев поля – 1:0!

«Авангард»: Терешкин, Пономарев, Войнов, Донцов, Ковалев (Бобрышов, 75), Мингазов, Игнатенко (Савин, 56), Земсков, Имуллин (Набатов, 75), Гершун (Вяткин, 75), Агеев (Максумов, 80).

После вчерашней победы «Авангард» вышел на «чистое» второе место с 20 очками в группе 3.1. Единолично лидирует саратовский «Сокол» (27), проигравший в Брянске местному «Динамо» (1:2). Теперь 8 апреля курский клуб сыграет на выезде с «Калугой». Начало игры в 14:00.