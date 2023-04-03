Гол воспитанника «Авангарда» принес курскому клубу победу над «Космосом»

Раздевалка "Авангарда" после победы над "Космосом". Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Накануне, 2 апреля, на стадионе «Трудовые резервы» наш «Авангард» проводил первый матч второго этапа первенства России по футболу во второй лиге. Соперником курского клуба был «Космос» из Долгопрудного. Это был 13-й очный поединок, а в предыдущих 12-ти каждая из команд побеждала по четыре раза при четырех ничьих. И в этот раз все шло к мирному исходу, но чашу весов в пользу курян склонил воспитанник клубной академии Дмитрий Вяткин. На 75-й минуте он впервые в карьере вышел на поле в составе курского клуба, а уже на 89-й забил первый гол, который в итоге и предопределил успех хозяев поля – 1:0!

«Авангард»: Терешкин, Пономарев, Войнов, Донцов, Ковалев (Бобрышов, 75), Мингазов, Игнатенко (Савин, 56), Земсков, Имуллин (Набатов, 75), Гершун (Вяткин, 75), Агеев (Максумов, 80).

После вчерашней победы «Авангард» вышел на «чистое» второе место с 20 очками в группе 3.1. Единолично лидирует саратовский «Сокол» (27), проигравший в Брянске местному «Динамо» (1:2). Теперь 8 апреля курский клуб сыграет на выезде с «Калугой». Начало игры в 14:00.