В Курске собирают книги для Донбасса

Акция продлится до 1 июня Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский областной Совет ветеранов запустил благотворительную акцию «Книги - библиотекам Донбасса!». Организаторы планируют пополнить книжные фонды библиотек этого региона литературными произведениями русских писателей и поэтов, классиков и современников, литературой по школьной программе.

В рамках акции принимают романы, детективы, детскую и юношескую классику, фантастику, издания по творчеству. Можно передать новые книги или литературу из домашней библиотеки в хорошем состоянии. Сбор проходит в Курском областном Совете ветеранов, а также в городских и районных ветеранских организациях. Акция продлится по 1 июня.

Пункты сбора в городе Курске:

- Курский областной Совет ветеранов, с 09:00 до 15:00, ул. К. Маркса, 51, 1-й этаж, тел.: 52-16-62, 52-01-37;

- Совет ветеранов Центрального округа г. Курска, ул. А. Невского, 5, тел.: 70-20-75;

- Совет ветеранов Сеймского округа, ул. Парковая, 1, тел.: 37-10-86;

- Совет ветеранов Железнодорожного округа, ул. Станционная, 15, тел.: 26-05-40.