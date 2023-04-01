Курянка стала призером Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку

В число призеров состязания столь высокого уровня впервые вошла курянка Фото: из личного архива

В Москве подвели итоги заключительного тура Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку. В число призеров состязания столь высокого уровня впервые вошла курянка. Одиннадцатиклассница из 60-й школы Курска Маргарита Рева показала один из лучших результатов по дисциплине, которая не входит в учебную программу.

— Когда мы с родителями переехали в Китай, я была вынуждена знать язык. Только потом, когда я стала взрослее, у меня самой появилась тяга к изучению конкретно этого иностранного языка. Возможно, это связано с тем, что китайский в наше время очень востребован. Это богатый и очень интересный в изучении язык, — рассказала Маргарита корреспонденту "Курской правды".

В этом году Маргарита закончит 11-й класс, и с выбором будущей профессии она уже определилась. Курянка планирует поступать в Московский государственный лингвистический университет.