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НовостиПолитика1 апреля 2023 13:57

Еще трое курян погибли в СВО

О потерях сообщили в Правительстве региона
Ольга ДАНИЛОВА
В регион пришли очередные трагические известия

В регион пришли очередные трагические известия

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Пристенском районе Курской области простились с Евгением Пигоревым, который погиб 18 февраля 2023 года. Евгений Александрович родился 30 апреля 1984 года в поселке Пристень. В конце прошлого года принял решение добровольно отправиться на фронт.

25 марта 2023 года в возрасте 42 лет в Луганской Народной Республике погиб житель Щигровского района Алексей Кочуков. С 2002 по 2003 он воевал в Чечне. Был награжден орденом Мужества. 16 декабря 2022 года младший сержант Алексей Анатольевич добровольцем ушел на службу.

Погиб уроженец Дмитриевского района, доброволец Вадим Махначев. Он родился 25 ноября 1993 года в селе Фатеевка. 1 апреля земляки простились с Вадимом Левановичем.

Ранее КП сообщала, что 12 марта при участии в Специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики погиб наш земляк Андрей Савченков. Андрей Александрович родился в Рыльске 11 января 1995 года. В зону боевых действий СВО отправился добровольно, сообщил глава Рыльского района Андрей Лисман.