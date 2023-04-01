Еще трое курян погибли в СВО

В регион пришли очередные трагические известия Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Пристенском районе Курской области простились с Евгением Пигоревым, который погиб 18 февраля 2023 года. Евгений Александрович родился 30 апреля 1984 года в поселке Пристень. В конце прошлого года принял решение добровольно отправиться на фронт.

25 марта 2023 года в возрасте 42 лет в Луганской Народной Республике погиб житель Щигровского района Алексей Кочуков. С 2002 по 2003 он воевал в Чечне. Был награжден орденом Мужества. 16 декабря 2022 года младший сержант Алексей Анатольевич добровольцем ушел на службу.

Погиб уроженец Дмитриевского района, доброволец Вадим Махначев. Он родился 25 ноября 1993 года в селе Фатеевка. 1 апреля земляки простились с Вадимом Левановичем.

Ранее КП сообщала, что 12 марта при участии в Специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики погиб наш земляк Андрей Савченков. Андрей Александрович родился в Рыльске 11 января 1995 года. В зону боевых действий СВО отправился добровольно, сообщил глава Рыльского района Андрей Лисман.