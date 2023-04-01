98% курских срочников будут служить в ЗВО

1 апреля стартовал призыв Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 апреля юноши в возрасте от 18 до 27 лет, не получившие отсрочку, будут призваны на службу в Вооруженные силы РФ. В военкомате Центрального и Сеймского округов планируют отправить в армию около 500 новобранцев.

Об особенностях призывной кампании рассказал военный комиссар Центрального и Сеймского округов областного центра Игорь Ясько. По словам военкома, изменений в законодательстве относительно призыва на срочную службу нет.

– Сразу хочу успокоить родителей: ни один призывник не окажется в зоне действия специальной военной операции. Ребята, которые будут подлежать призыву, ни в коем случае не будут служить на новых территориях: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Боевые задачи выполняют только военнослужащие-контрактники, - особо подчеркнул военком.

Как и прежде, курские парни будут нести службу во всех родах войск в пределах Западного военного округа.

- 98% курян отправятся в воинские части ЗВО. Остальные могут быть призваны в Южный военный округ или Калининград, где они будут служить в военно-морском флоте, - отметил Игорь Александрович.