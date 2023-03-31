Курские спасатели извлекли автомобиль из реки

В Курской области прошла штабная тренировка по ликвидации чрезвычайных ситуаций, рассказали в МЧС региона.

На базе Аварийно-спасательной службы Курской области состоялся смотр готовности сил и средств региона, привлекаемых к ликвидации ЧС.

На территории поселка Щетинка были отработаны семь учебных точек.

АСФ Курска провели работы по развертыванию лодочной переправы. Личным составом Центра ГИМС Главного управления организованы поиск и спасение условно пострадавшего, которого огнеборцы оперативно доставили в карету скорой медицинской помощи.

Спасатели аэромобильной группировки Главного управления продемонстрировали перекачку воды с использованием плавающей мотопомпы.

Спасатели Аварийно-спасательной службы Курской области с помощью крана извлекли из водоема автомобиль.