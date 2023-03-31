На трех улицах Курска появятся новостройки

Застраивать будут Промышленный переулок, Дубровинского и Агрегатную Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году начинается реализация механизма комплексного развития территорий. Планируется сформировать всю необходимую документацию и завершить проектирование, сообщили в Правительстве Курской области.

Всего с помощью механизма будет построено свыше 117 тыс. м² жилья, работы будут идти на трех участках: на улице Агрегатной появится 45,4 тыс. м² жилья, на улице Дубровинского 50,2 тыс. м² жилья, на Промышленном переулке 22 тыс. м². Возводить дома будет Агентство развития строительства Курской области.

- Благодаря комплексному развитию территорий на новых участках смогут проживать более четырех тысяч человек не только в высотных домах, но и в малоэтажных и индивидуальных жилых домах. Развитие инфраструктуры не менее важно – для этого планируется построить два детских сада и школу, – рассказал заместитель губернатора Роман Денисов.

Подобный механизм комплексного развития территорий был реализован в соседнем Белгороде. Роман Денисов поручил изучить опыт коллег и активно использовать данный механизм на территории области.