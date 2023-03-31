Замминистра здравоохранения Курской области стал свидетелем по уголовному делу

В Правительстве региона сказали, что "действуют на опережение" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Следственный комитет начал следственные действия в отношении заместителя министра здравоохранения Курской области Константина Зайцева. Чиновник проходит по уголовному делу свидетелем. Об этом сообщили в администрации региона.

Здесь пообещали, что будут информировать о ходе расследования. А саму ситуацию прокомментировал глава региона Роман Старовойт так:

- Всегда особенно жестко слежу за соблюдением законов и юридической чистотой в деятельности всех структур правительства региона и подведомственных организаций. Для меня это дело принципа и особой важности. По этим вопросам в тесном сотрудничестве с МВД, ФСБ, Следственным комитетом РФ по Курской области и прокуратурой мы работаем на опережение, стараясь предотвратить возможные правонарушения.