В Курске пройдет ярмарка фермерской продукции

Посетители смогут приобрести экологически чистую, свежую продукцию Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 апреля курян приглашают на весеннюю сельскохозяйственную ярмарку фермерской продукции «Свое родное». Она начнет работу с 9:00 на фермерской площадке Центрального рынка. Свою продукцию представят более 40 сельхозтоваропроизводителей.

Посетители смогут приобрести на ярмарке качественную, экологически чистую, свежую продукцию фермерских хозяйств: мясо и птицу, яйца, молочные и мясные продукты, рыбу, овощи и фрукты. В широком ассортименте будут представлены саженцы и рассада, сообщает администрация региона.