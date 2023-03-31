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НовостиЭкономика31 марта 2023 7:50

В Курске пройдет ярмарка фермерской продукции

Купить необходимое можно 8 апреля на Центральном рынке
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Посетители смогут приобрести экологически чистую, свежую продукцию

Посетители смогут приобрести экологически чистую, свежую продукцию

Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 апреля курян приглашают на весеннюю сельскохозяйственную ярмарку фермерской продукции «Свое родное». Она начнет работу с 9:00 на фермерской площадке Центрального рынка. Свою продукцию представят более 40 сельхозтоваропроизводителей.

Посетители смогут приобрести на ярмарке качественную, экологически чистую, свежую продукцию фермерских хозяйств: мясо и птицу, яйца, молочные и мясные продукты, рыбу, овощи и фрукты. В широком ассортименте будут представлены саженцы и рассада, сообщает администрация региона.