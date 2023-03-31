На Курскую область обрушилась метель

Курян просят быть осторожными на дорогах
Фото: Даниил НАЙХИН
Ночью 31 марта на востоке Курской области в Тимском, Мантуровском, Щигровском, Горшеченском, Черемисиновском, Касторенском и Советском районах ухудшились погодные условия, сообщает МЧС региона.
Обильный снегопад, местами переходящий в метель, продолжается. Синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды ближе к областному центру.
Дорожные службы работают по сценарию «снегопад»: очищают и обрабатывают противогололедными материалами проезжую часть.
Просим водителей учитывать ухудшение погоды при планировании маршрутов поездки. В условиях снегопада не выезжайте на дорогу на летней резине. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Не отвлекайтесь на гаджеты. Будьте особо внимательны на пешеходных переходах.