На Курскую область обрушилась метель

Курян просят быть осторожными на дорогах Фото: Даниил НАЙХИН

Ночью 31 марта на востоке Курской области в Тимском, Мантуровском, Щигровском, Горшеченском, Черемисиновском, Касторенском и Советском районах ухудшились погодные условия, сообщает МЧС региона.

Обильный снегопад, местами переходящий в метель, продолжается. Синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погоды ближе к областному центру.

Дорожные службы работают по сценарию «снегопад»: очищают и обрабатывают противогололедными материалами проезжую часть.

Просим водителей учитывать ухудшение погоды при планировании маршрутов поездки. В условиях снегопада не выезжайте на дорогу на летней резине. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Не отвлекайтесь на гаджеты. Будьте особо внимательны на пешеходных переходах.