В Курске пройдет "космический" забег

Мероприятие состоится на Боевке 8 апреля Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 апреля в парке "Боева дача" пройдет городской легкоатлетический забег, посвященный "Дню космонавтики". Соревнования проводятся по девяти возрастным группам (с девяти лет до 60 лет и старше). В 9:30 будет дан старт на дистанции 1,4 км, в 10.00 - на дистанции 4,2 км.

Предварительная регистрация обязательна! Заявки необходимо направить до 21:00 6 апреля на адрес электронной почты: merkury46@yandex.ru.

В день старта регистрации не будет. Заявки с медицинским допуском спортсмена на соревнования (с подписью врача и печатью медицинского учреждения) сдаются в день старта главному судье с 8:30 до 9:15.