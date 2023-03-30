Куряне выберут территории для благоустройства

Регион нуждается в благоустройстве Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области пройдет онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства.

Оно состоится с 15 апреля по 31 мая в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На портале za.gorodsreda.ru будут представлены концепции благоустройства семи общественных территорий в Курске, Железногорске и Курчатове. За понравившийся проект сможет проголосовать любой желающий старше 14 лет.

Куряне будут выбирать проект для следующих территорий:

– площадь возле ТЦ «Куряночка»;

– сквер на пересечении улиц Радищева и Дзержинского;

– сквер А. Фета на проспекте Дружбы между улицами Кленовой и 2-й Поэтической.

В Железногорске на голосование вынесены проекты двух объектов в сквере Воинской славы:

– детская площадка в районе дома №5/2 по улице Гайдара;

– площадь с памятником В.И. Ленину в районе дома №52 по улице Ленина.

В Курчатове предстоит выбрать вариант благоустройства двух территорий:

– пешеходная зона в районе взрослой поликлиники;

– аллея вдоль реабилитационного центра.

Муниципалитеты уже разместили информацию об объектах на платформе для голосования, сейчас она проходит модерацию. Для информирования жителей создан волонтерский штаб.