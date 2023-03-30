В Курске зацвели крокусы

Центр города скоро преобразится Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как рассказали в комитете городского хозяйства, горожан в этом году будут радовать 27 тысяч крокусов.

— Благодаря поэтапной высадке растения будут радовать горожан до поздней осени. К майским праздникам на клумбах распустятся около 26 тысяч тюльпанов, которые высадили минувшей осенью, — рассказал заместитель председателя комитета городского хозяйства Алексей Вяткин.

Когда в городе установится теплая погода, в клумбы начнут постепенно высаживать цветы. Первыми клумбы украсят однолетние растения. Это 222 183 штуки цветочных культур, среди которых бегония, петуния, сальвия, целозия, колеус и др. Все они украсят 163 городские клумбы.

Затем сотрудники городского хозяйства приступят к высадке многолетников. Всего весной и летом Курск украсят 1925 многолетних растений — спиреи, котовника, хосты, вероники, вербены.