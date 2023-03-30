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НовостиОбщество30 марта 2023 7:20

Курян призывают присоединиться к массовому сбору макулатуры

Всероссийская акция продлится до 5 июня
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Участники могут самостоятельно организовать сбор макулатуры в своем учреждении или отнести вторсырье в пункт приема

Участники могут самостоятельно организовать сбор макулатуры в своем учреждении или отнести вторсырье в пункт приема

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В России стартовал второй сезон всероссийской народной акции по сбору макулатуры «Миллион — Родине!» от Российского экологического оператора и Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!».

Эта инициатива продолжает советскую традицию по сдаче вторсырья. В 1970 – 1980 годах в СССР проходили всесоюзные соревнования пионерских и комсомольских организаций, школ по сбору и сдаче макулатуры под девизом «Миллион – Родине!».

Присоединиться к акции можно в двух форматах: участники могут самостоятельно организовать сбор макулатуры в своем учреждении или отнести накопленное вторсырье в пункт приема. Всероссийская акция продлится до 5 июня.

Экологическую инициативу уже поддержал экоклуб Green KSU (https://vk.com/green_ksu). Активисты проекта приглашают всех к сотрудничеству и готовы помочь желающим организовать сбор макулатуры в своей организации.