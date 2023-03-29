30 марта в Курской области похолодает до -4

Днем столбик термометра поднимется до +7 Фото: Светлана ВОЛКОВА

30 марта в регионе будет облачно. Местами слабые моросящие осадки. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью западный 5-10, днем северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура - ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 2-7° тепла.

Метеорологическая дальность видимости 3000-7000 метров, при тумане до 1000 метров.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме, сообщает МЧС региона.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,11 до 0,13 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.