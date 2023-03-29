Курянин откусил знакомому часть уха

Врачи не смогли пришить откушенную часть
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Железногорске полиция выясняет обстоятельства умышленного причинения легкого вреда здоровью человеку, которому откусили ухо.
Сообщение о случившемся поступило в полицию из больницы. Медработники предоставили информацию об ампутации у 40-летнего мужчины части уха.
Пациент рассказал прибывшим полицейским, что незадолго до случившегося приехал в гости к своему товарищу, где познакомился с его соседом. Общение было продолжено за употреблением спиртного.
Не найдя между собой общего языка, новые знакомые конфликтовали на протяжении вечера, высказывая недовольства в адрес друг друга. После чего словесная перепалка переросла в драку, которую удалось разнять хозяину квартиры.
Однако прекращение спора не устроило одного из приятелей. Он подошел к оппоненту со спины и откусил ему часть уха, рассказали в полиции.
Пострадавший сразу вызвал скорую медицинскую помощь. Участники конфликта попытались сохранить откушенную часть в холоде, спрятав в снег.
Виновника задержали и доставили в отдел полиции. Он признал свою вину, объясняя, что из-за воздействия алкоголя не осознавал всей опасности ситуации.
В рамках судебно-медицинской экспертизы установлено, что курянину нанесен легкий вред здоровью, но орган не подлежит восстановлению, уточнили в УМВД региона.
В отношении 46-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. Его действиям, в соответствии с законом, будет дана правовая оценка.