В Курске иномарка сбила пешехода

За минувшие сутки произошло два ДТП с пострадавшими Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария случилась 28 марта примерно в 22:10. в районе дома № 106 по улице Малиновая Курска.

- 19-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», ехал по улице Малиновая со стороны улицы Бочарова в направлении Энгельса. По предварительным данным он сбил здесь 37-летнего пешехода. В результате ДТП пешеход получил ранения и был доставлен в больницу, - рассказали в ГИБДД региона.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

28 марта в Курской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими, в котором два участника дорожного движения получили ранения.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления пять водителей, еще трое отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Выявлено 54 пешехода, нарушивших ПДД РФ.

Всего выявлено 7382 нарушений ПДД РФ, из них 7041 нарушений скоростного режима.