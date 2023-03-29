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НовостиОбщество29 марта 2023 9:01

15 апреля для курян стартует дачный сезон

Льготный проезд будет по Карте жителя Курской области
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Автобусы будут курсировать до 15 октября включительно

Автобусы будут курсировать до 15 октября включительно

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе с 15 апреля стартуют пассажирские перевозки к садово-огородным участкам в Курском, Золотухинском, Октябрьском, Железногорском, Курчатовском и Щигровском районах.

Автобусы будут курсировать до 15 октября включительно четыре раза в неделю: в среду, пятницу, субботу и воскресенье, а также в праздничные дни. Уже определены 35 маршрутов, сейчас составляется график движения автобусов.

Стоимость проезда за один пассажиро-километр – 1,94 рубля при безналичной оплате и 2,4 рубля при оплате наличными. Льготный проезд будет осуществляться по Карте жителя Курской области.

По вопросам организации перевозок пассажиры могут обращаться в региональный Минтранс по телефону: +7 (4712) 74-91-74.