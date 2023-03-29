15 апреля для курян стартует дачный сезон

Автобусы будут курсировать до 15 октября включительно Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе с 15 апреля стартуют пассажирские перевозки к садово-огородным участкам в Курском, Золотухинском, Октябрьском, Железногорском, Курчатовском и Щигровском районах.

Автобусы будут курсировать до 15 октября включительно четыре раза в неделю: в среду, пятницу, субботу и воскресенье, а также в праздничные дни. Уже определены 35 маршрутов, сейчас составляется график движения автобусов.

Стоимость проезда за один пассажиро-километр – 1,94 рубля при безналичной оплате и 2,4 рубля при оплате наличными. Льготный проезд будет осуществляться по Карте жителя Курской области.

По вопросам организации перевозок пассажиры могут обращаться в региональный Минтранс по телефону: +7 (4712) 74-91-74.