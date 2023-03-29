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НовостиОбщество29 марта 2023 8:43

Курянам напомнили о штрафах за сбор и продажу первоцветов

Заплатить придется от тысячи рублей
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Курянам напомнили о необходимости беречь природу

Курянам напомнили о необходимости беречь природу

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как рассказали в комитете городского хозяйства, в настоящее время зацвела сибирская пролеска. Это растение ошибочно называют голубым подснежником. В природе существует около 80 видов этого цветка. В нашем регионе распространение получили в основном два вида: сцилла двулистная и сибирская.

Пролеска сибирская занесена в Красную книгу Курской области.

Минприроды Курской области предупреждает, что за уничтожение, продажу и приобретение находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений из Красной книги региона согласно ст. 64.1 ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области» предусмотрены штрафы: для граждан — от 1000 до 5000 рублей; для юридических лиц — 100 тысяч рублей.