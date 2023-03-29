Под Курском нашли авиабомбу

Cаперы Аварийно-спасательной службы Курской области изъяли авиабомбу времен Великой Отечественной войны.

Сообщение об опасной находке в дежурную смену поступило накануне поздно вечером. Было принято решение о переносе работ на светлое время суток. Место находки было огорожено.

Утром специалисты группы специальных работ прибыли в Щигровский район, где в Охочевском сельском совете на окраине поля изъяли авиабомбу весом 50 кило. Группа доставила ее на полигон для уничтожения.

В весенний период количество сообщений о боеприпасах военных лет значительно возрастает.

Напоминаем, при обнаружении подозрительных предметов:

не прикасайтесь к ним;

сообщите по номеру 112 место опасной находки;

обозначьте его специальной лентой или яркой тканью;

по возможности дождитесь специалистов, чтобы точно указать им место обнаружения.