Курские баскетболистки сенсационно проиграли в Сыктывкаре

Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Накануне, 28 марта, в Сыктывкаре состоялся второй матч четвертьфинальной серии женской баскетбольной Премьер-лиги. Действующий чемпион и вторая команда минувшего регулярного чемпионата курское «Динамо» гостило на площадке местной «Ники». В первой встрече наши девушки уверенно победили (78:56) и казалось, что и в гостях не испытают проблем. Выиграв первую четверть (15:13), курянки провалили вторую (9:15). И хотя в третьей они смогли вплотную подобраться к «Нике» (16:13), но последний игровой отрезок оказался в пользу сыктывкарского клуба – 15:11 и итоговые 56:51 в пользу хозяек паркета.

В ТОП-5 игроков «Динамо» вошли – Эзин Калу (17 очков), Эва Лисец (восемь), Елизавета Комарова (семь), Елизавета Шабанова и Евгения Фролкина (по пять).

Счет в серии стал ничейным, и теперь третий решающий поединок состоится 1 апреля в Курске. Начало игры в 17:00.