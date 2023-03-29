В Курской области похоронили добровольца Александра Коробкова, погибшего в СВО

В регионе продолжается набор контрактников Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Медвенском районе Курской области простились с Александром Коробковым. Он родился 14 августа 1996 в селе Гахово. В 2013 году закончил Любачанскую школу. Специальность получал в Обоянском аграрном техникуме.

- В конце декабря 2022 года Александр Сергеевич принял решение добровольно пойти защищать интересы своей страны. Сражался в составе штурмовых групп, погиб 4 марта 2023 года в Артемовске, - рассказали в администрации региона.

Ранее КП сообщала, что мобилизованный курянин Андрей Захаров погиб при выполнении боевых задач во время проведения специальной военной операции.

28 марта в Курске простились с Андреем Юрьевичем. Он погиб 28 февраля во время проведения специальной военной операции. Андрею Захарову было 39 лет, сообщила мэрия Курска.

Также Андрей Говорухин из Курского района погиб при исполнении воинского долга, сообщает администрация региона.

- Андрей Владимирович родился в 1990 году в селе Введенское Шумаковского сельсовета. После объявления частичной мобилизации одним из первых прибыл в военкомат. Был надежным, отзывчивым другом и товарищем, - рассказали в обладминистрации.