Ярмарка состоится 8 апреля Фото: Даниил НАЙХИН

8 апреля в Курске пройдет выставка породных домашних птиц и животных «Курское подворье».

Ее проводит клуб птицеводов и кролиководов-любителей совместно с региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства, Центром торговли и услуг Курской области.

На выставке можно будет приобрести кур, гусей, уток, кроликов и нутрий лучших отечественных и зарубежных пород, получить консультацию по их кормлению и содержанию.

Мероприятие пройдет по адресу: Магистральный проезд, 28, территория торговой площадки «Подворье». Время работы – с 8:00 до 14:00.

Телефоны для справок: клуб птицеводов и кролиководов-любителей «Курское подворье» - 8(4712)38-55-95, 8-905-159-45-24; Центр торговли и услуг Курской области - 8(4712)51-25-42, 8-951-089-40-50, e-mail: info@kurskyarmarka.ru.