С 1 апреля в Курской области стартует призыв

Штаб Западного военного округа установил для Курской области норму - более двух тысяч человек Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 апреля начинается весенняя призывная кампания. Срочники не направляются в зону боевых действий в рамках СВО, заверили в военкомате региона.

Меры по обеспечению призыва обсудили на расширенном заседании призывной комиссии. Кроме того участники совещания подвели итоги осеннего призыва 2022 года и ход отбора на военную службу по контракту.

- Штаб Западного военного округа установил для Курской области норму в более двух тысяч человек. Срочники не направляются в зону СВО. Отдельно идет отбор на военную службу по контракту в части, выполняющие задачи в рамках специальной военной операции, – пояснил глава региона Роман Старовойт.

Как отметил исполняющий обязанности военного комиссара Курской области Олег Бессонов, задание штаба на осенний призыв 2022 года было полностью выполнено, на военную службу направили более 800 человек. С положительной стороны отмечена работа призывных комиссий Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Конышевского, Поныровского, Пристенского, Фатежского, Черемисиновского, Щигровского и Курского районов, а также города Льгова и Железнодорожного округа города Курска.

Продолжалась работа с уклонистами. Таких на учете в области более 800 человек. Роман Старовойт призвал активизировать их поиск и направление на срочную службу.