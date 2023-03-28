В Курске родилась тройня мальчиков

В прошлом году троен не было, а в 2021-м родились две Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курском областном перинатальном центре родилась тройня. Появиться такому коллективу на свет помогла процедура экстракорпорального оплодотворения. Поддержка семьям в регионе оказывается благодаря нацпроекту «Демография».

- Экстракорпоральное оплодотворение дает шанс многим женщинам стать матерью. Процедура проводится бесплатно по полису ОМС в случаях не поддающегося лечению бесплодия, когда наступление беременности невозможно без использования ЭКО, – рассказала министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная.

За 2022 год в перинатальном центре проведено 588 процедур ЭКО. Благодаря этому на свет появилось 168 детей, родились 11 пар двойняшек. В прошлом году троен не было, а в 2021-м родились две.

Появившиеся на свет малыши и их мама чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей. Все новорожденные – мальчики. По словам мамы, малыши уже сейчас отличаются характерами: двое ведут себя спокойно, а одному не терпится познакомиться с окружающим миром поближе. Желаем здоровья мальчикам и маме!