В ДТП под Курском пострадала 16-летняя курянка

Полиция выясняет обстоятельства аварии Фото: Даниил НАЙХИН

Авария произошла 27 марта примерно в 07:50. на 22 километре автодороги «Курск-Льгов-Рыльск».

- По предварительным данным здесь столкнулись автомобиль «Шевроле Ланос», за рулем которого была 27-летняя водитель, и "Лада Приора", которую вел 21-летний парень. Девушка ехала со стороны Курчатова в направлении Курска. В результате ДТП 16-леняя девушка-пассажир автомобиля «Лада» получила ранения и была доставлена в медицинское учреждение, - рассказали в ГИБДД региона.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

27 марта за нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления три водителя, еще пять отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, трое задержаны по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения).

Выявлено 44 пешехода, нарушивших ПДД РФ.

Всего выявлено 3374 нарушений ПДД РФ, из них 3021 нарушений скоростного режима.