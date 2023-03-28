Курянам предлагают отправить бесплатно детей в санатории

Обращаться нужно в комитет соцзащиты Фото: Светлана ВОЛКОВА

По информации комитета социальной защиты населения города, в этом году в санаторных организациях уже отдохнул 391 ребенок, в том числе 116 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего до конца года планируется направить в санатории 1846 юных курян.

На этой неделе комитетом соцзащиты формируются заезды в санаторий «Соловушка» с 11 апреля по 1 мая и в санаторий «Соловьиные зори» с 15 апреля по 5 мая. Для оформления путевки необходимы: копия паспорта родителя, копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка, копии СНИЛСов родителя и ребенка, свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка или справка о составе семьи в случае, если у ребенка еще нет паспорта.

Путевки выдаются в комитете социальной защиты населения города Курска (ул. Пигорева, д.2/17, кабинет № 12, телефон 32-54-79), приемное время: пн., пт. — с 9:00 до 13:00; ср. — с 13:45 до 18:00.