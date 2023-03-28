Под Курском горел дом

В 17:11 27 марта в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в жилом доме в селе 1-е Панино Медвенского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №34 Медвенского района, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По прибытии незамедлительно приступили к боевому развертыванию и разведке обстановки. Огонь удалось потушить в 17:29. В жилом деревянном доме повреждено потолочное перекрытие. Пострадавших нет. Огонь тушили 15 человек и семь единиц техники, рассказали в МЧС региона.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.