Новую баню в Курске могут построить в районе улиц Дружининской и Чумаковской

В горадминистрации сказали, что на конкурс по проектированию бани не подано ни одной заявки Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске завершился конкурс по проектированию городской бани. На участие в нем не было подано ни одной заявки, сообщили городские власти.

- Причины — стесненные условия, плотность существующей застройки, незначительная площадь участка, охранные обязательства по сохранению объектов культурного наследия. Сложная схема проезда и подъезда к зданию, тем более с учетом пожарных проездов. Незначительное количество существующих парковочных мест. Отсутствие территории для благоустройства. По информации проектировщиков, эти обстоятельства не позволяют в полном объеме выполнить обязательные условия контракта при разработке проектной документации, - пояснили чиновники.

Сейчас изучается альтернативный вариант — участок, который находится чуть выше бани на улице Гайдара, в районе улиц Дружининской и Чумаковской. Площадь этого муниципального участка в два раза больше, что позволит организовать там парковку и благоустроить территорию, сказали в мэрии.