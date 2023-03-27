Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 марта 2023 12:46

В Курской области откроют еще один экопункт

Всего за 2022 год куряне сдали 345 тонн вторичного сырья
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
От населения принимают макулатуру, пластик, стекло, ветошь

От населения принимают макулатуру, пластик, стекло, ветошь

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Российский экологический оператор подвел итоги работы экопунктов в Курской области. За 2022 год жители региона сдали в них 345 тонн вторичного сырья. Оно направлено на переработку.

Проект «ЭкоДом» в Курской области с 2020 года реализует региональный оператор по обращению с ТКО – АО «Спецавтобаза по уборке города Курска». Целью проекта является уменьшение объема направляемых на захоронение отходов и сокращение количества несанкционированных свалок.

Установлено семь пунктов приема вторсырья в Курске и один в Фатеже. Они расположены в спальных районах, рядом с остановками общественного транспорта, что обеспечивает удобство для тех, кто сдает вторсырье.

От населения принимают макулатуру, пластик, стекло, ветошь, список постепенно расширяется. Всего за 2022 год в экопунктах было принято 345 тонн вторичного сырья, сдавшие его жители получили 1,9 млн рублей, а количество посетителей составило более 150 тысяч человек, сообщает обладминистрация. Собранное вторсырье направляют на объекты утилизации, расположенные на территории Курской области и соседних регионов.

Во втором квартале 2023 года будет открыт экопункт в Железногорске. В планах к 2025 году предполагается создать в регионе около 30 пунктов приема вторсырья «ЭкоДом».