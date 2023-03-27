В Курской области откроют еще один экопункт

От населения принимают макулатуру, пластик, стекло, ветошь Фото: Светлана ВОЛКОВА

Российский экологический оператор подвел итоги работы экопунктов в Курской области. За 2022 год жители региона сдали в них 345 тонн вторичного сырья. Оно направлено на переработку.

Проект «ЭкоДом» в Курской области с 2020 года реализует региональный оператор по обращению с ТКО – АО «Спецавтобаза по уборке города Курска». Целью проекта является уменьшение объема направляемых на захоронение отходов и сокращение количества несанкционированных свалок.

Установлено семь пунктов приема вторсырья в Курске и один в Фатеже. Они расположены в спальных районах, рядом с остановками общественного транспорта, что обеспечивает удобство для тех, кто сдает вторсырье.

От населения принимают макулатуру, пластик, стекло, ветошь, список постепенно расширяется. Всего за 2022 год в экопунктах было принято 345 тонн вторичного сырья, сдавшие его жители получили 1,9 млн рублей, а количество посетителей составило более 150 тысяч человек, сообщает обладминистрация. Собранное вторсырье направляют на объекты утилизации, расположенные на территории Курской области и соседних регионов.

Во втором квартале 2023 года будет открыт экопункт в Железногорске. В планах к 2025 году предполагается создать в регионе около 30 пунктов приема вторсырья «ЭкоДом».