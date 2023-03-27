Курские пловцы привезли медали из Обнинска

Сборная Курской области по плаванию завоевала медали на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа, которые проходили с 21 по 24 марта в Обнинске Калужской области. Всего в соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов.

Глеб Ельчанинов на первенстве среди юниоров 2005-2006 годов рождения завоевал три медали:

1 место на дистанции 200 метров брасс

3 место на дистанции 50 метров брасс

3 место на дистанции 100 метров брасс

Георгий Глазунов на чемпионате среди мужчин стал обладателем трех медалей:

1 место на дистанции 200 метров брасс

2 место на дистанции 100 метров брасс

3 место на дистанции 50 метров брасс

Поздравляем спортсменов и тренеров!