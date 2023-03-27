Курянку задержали по подозрению в присвоении чужих денег

Пенсионерка, обратившаяся за помощью к правоохранителям рассказала, что задолжала своей знакомой 17 тысяч рублей. Отнести деньги курянка попросила своего внука. Женщина отдала подростку конверт с наличными купюрами. По пути мальчик зашел в закусочную и после оплаты товара по невнимательности забыл бумажный конверт, а когда вернулся, на прилавке было уже пусто.

Стражи порядка опросили сотрудников торговой точки, проанализировали записи с камер видеонаблюдения и оперативным путем установили женщину, причастную к краже чужих средств. Для выяснения всех обстоятельств 43-летняя жительница Курского района была доставлена в отдел.

Подозреваемая рассказала, что заметила бесхозный конверт и забрала его себе. Похищенные деньги женщина потратила на собственные нужды. Подозреваемая обещала возместить причиненный ущерб в полном объеме. Фигурантка находится под подпиской о невыезде. Следствие по уголовному делу продолжается, сообщили в полиции.