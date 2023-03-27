Под Курском иномарка сбила школьника

С 24 по 26 марта в Курской области зарегистрировано 11 ДТП с пострадавшими Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария случилась 26 марта примерно в 16:00. в районе дома № 5 по улице Гайдара в Курчатове.

34-летняя водитель на автомобиле "CITROEN", следуя со стороны улицы Космонавтов в направлении проспекта Коммунистический Курчатова по предварительным данным сбила здесь девятилетнего мальчика.

В результате ДТП он получил ранения и был доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

С 24 по 26 марта в Курской области зарегистрировано 11 ДТП с пострадавшими, в которых 13 участников дорожного движения получили ранения, один из которых несовершеннолетний.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС 22 водителя, еще 12 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 5 водителей задержаны по ст. 264.1 УК РФ (повторное управление ТС в состоянии опьянения).

Выявлено 175 пешеход, нарушивших ПДД РФ.

Всего выявлено 8424 нарушений ПДД РФ, из них 7340 нарушений скоростного режима.