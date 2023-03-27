Под Курском ночью сгорел скутер

В 02:50 27 марта в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о загорании скутера в деревне Полевая Курского района.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №32 Курского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

Пожар удалось потушить в 03:07. В результате пожара сгорел скутер, электрический провод на электровводе в жилой дом. Пострадавших нет.

Огонь тушили девять человек и четыре единицы техники, сообщили в МЧС региона.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.