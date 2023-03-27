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НовостиСпорт27 марта 2023 6:52

В Курске прошли спортивные соревнования по конкуру

В конноспортивной школе создадут группу высшего спортивного мастерства
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

В конноспортивной школе Курской области состоялись спортивные соревнования по конкуру, посвященные пятилетию со дня открытия школы. В соревновании приняли участие около 120 пар, в том числе гости из соседних областей, а также из Донецкой и Луганской народных республик.

Спортивную подготовку здесь бесплатно проходят ребята с десяти лет. В конце прошлого года КСШ было присвоено звание школы олимпийского резерва, в этом году планируется создать группу высшего спортивного мастерства.

На территории школы содержат 98 лошадей. Ежегодно здесь проходят 12 турниров муниципального и регионального уровней. Две воспитанницы школы – София Суркова и Карина Войнова – входят в основной юношеский состав сборной России по троеборью.