В Курске прошли спортивные соревнования по конкуру

В конноспортивной школе Курской области состоялись спортивные соревнования по конкуру, посвященные пятилетию со дня открытия школы. В соревновании приняли участие около 120 пар, в том числе гости из соседних областей, а также из Донецкой и Луганской народных республик.

Спортивную подготовку здесь бесплатно проходят ребята с десяти лет. В конце прошлого года КСШ было присвоено звание школы олимпийского резерва, в этом году планируется создать группу высшего спортивного мастерства.

На территории школы содержат 98 лошадей. Ежегодно здесь проходят 12 турниров муниципального и регионального уровней. Две воспитанницы школы – София Суркова и Карина Войнова – входят в основной юношеский состав сборной России по троеборью.