Курянин перечислил мошенникам полтора миллиона рублей

В УМВД советуют курянам быть более осмотрительными Фото: Светлана ВОЛКОВА

Заманчивому предложению о скорых заработках поверил 41-летний житель Курска. В январе в сети Интернет он нашел рекламу сайта, пропагандирующего инвестиции.

Вскоре с ним сразу же связался незнакомец, который назвался брокером и предложил открыть счет. В процессе общения по телефону и в мессенджерах лжеброкер убедил мужчину перечислить имеющиеся сбережения на указанные им счета якобы для инвестирования в ценные бумаги. Но этих сумм оказалось недостаточно. Мужчина, поверив, что скоро будет прибыль в гораздо большем размере, оформил кредит и также отправил по указанным реквизитам.

В общей сумме курянин перечислил 1 млн 580 тысяч рублей. После того, как в очередной раз у него потребовали внести крупную сумму денег в качестве страховки, он заподозрил неладное и обратился в полицию.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция напоминает: распознать мошенника, маскирующегося под брокера можно. Они, как правило, очень навязчивы, звонят в любое время суток, используют различные мобильные номера и мессенджеры. Серьезные брокерские компании используют местные или федеральные номера, которые легко можно проверить на сайте.

Лжеброкеры обещают большую прибыль в очень короткие сроки, при том, что ни один настоящий брокер никогда не может гарантировать прибыль, и инвестирование всегда связано с риском. Признаками мошенника также является отказ назвать адрес сайта брокерской компании или отказ предоставить информацию о лицензии. Проверить наличие лицензии у брокерской компании можно на сайте Центрального банка РФ.

Перед тем как перечислить деньги на неизвестные счета, проверьте деловую репутацию брокерской компании, никогда не верьте обещаниям баснословной прибыли от позвонивших, советуют в полиции.