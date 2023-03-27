Курские «Русичи» завершили сезон поражением от «Динамо» из Владивостока

Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

Накануне, 26 марта, в Курске в рамках мужской Суперлиги по баскетболу местные «Русичи» принимали «Динамо» из Владивостока. Проиграв первую четверть (24:25), наши парни так и не смогли выправить ситуацию. Хотя, в конечном счете, все решили четыре очка – 88:84 в пользу дальневосточников.

В ТОП-5 результативных игроков курян вошли – Роман Казюлин, Максим Карванен (по 18 баллов), Владислав Соловьев, Константин Глазырин (по десять) и Александр Винник (девять).

Таким образом, «Русичи» финишировали на 14-м месте (33 очка). В тройку лучших вошли - «Уралмаш» из Екатеринбурга, московская «Руна» (по 54 балла) и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (49). На этом дебютный сезон в Суперлиге для курян завершен.