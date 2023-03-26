Скончался бывший директор Курской АЭС

Фото: администрация Курской области. Фото: Предоставлено

Умер депутат Курской областной Думы трех созывов, советник генерального директора АО «Концерн «Росэнергоатом», бывший директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин. Об этом сообщила администрация области. Александр Вячеславович скончался на 61 году жизни.

- С его именем напрямую связаны важные страницы развития атомной станции, города Курчатова и всего промышленного комплекса региона. Он был уважаемым руководителем и авторитетным политиком. К его мнению прислушивались, с ним считались, на него ориентировались, - отметили в обладминистрации.

Выражаем соболезнования родным и близким Вячеслава Александровича.