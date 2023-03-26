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НовостиПроисшествия26 марта 2023 6:41

Из-за обстрела ВСУ в курском селе погибли три теленка

Повреждения получили два коровника
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: телеграм-канал Романа Старовойта

Фото: телеграм-канал Романа Старовойта

25 марта украинские войска обстреляли пограничное село в Суджанском районе Николаево-Дарьино. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт на своих страницах в соцсетях.

По данным губернатора, среди жителей пострадавших нет. Однако в результате обстрела повреждения получили два коровника. Трое телят, к сожалению, погибли.

Днём ранее под огонь ВСУ попало село Гордеевка Кореневского района. Пострадавших и повреждений нет, но из-за обстрела в населенном пункте было нарушено электроснабжение. Его восстановили.