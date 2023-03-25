В Курской области восстановили электроснабжение после обстрела ВСУ

В обоих районах было нарушено электроснабжение
Фото: Светлана ВОЛКОВА
24 марта село Гордеевка Кореневского района снова попала под огонь ВСУ.
Пострадавших и повреждений нет, но из-за обстрела в населенном пункте было нарушено электроснабжение.
Специалисты приступили к работам как только позволили требования безопасности, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
В Кореневском районе электроснабжение было восстановлено в 21.20 24 марта.
Напомним, что в тот же день ВСУ обстреляли также село Плехово Суджанского района Курской области. Среди жителей никто не пострадал, но из-за обстрелов было нарушено электроснабжение населенного пункта.
Также повреждения получили два домовладения.