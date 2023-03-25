За оплату льготного проездного по Карте жителя Курска будут брать комиссию

Оплатить без комиссии можно на сайте карта46.рф, сказали чиновники
Фото: Даниил НАЙХИН
Оператор проекта «Карта жителя Курской области» – Информационный центр «Регион-Курск», заключил соглашение с ПАО «Сбербанк» об оплате транспортного тарифа для льготного проезда по Карте жителя через терминалы и кассы банка, сообщили в администрации региона.
Транспортный тариф для льготного проезда не изменился и составляет 300 рублей в месяц.
Чтобы произвести оплату через терминал, необходимо:
- ввести ИНН организации 4632105502 и выбрать ГУПКО ИЦ «Регион-Курск»;
- ввести номер страхового полиса держателя Карты жителя Курской области;
- ввести ФИО держателя Карты жителя Курской области;
- ввести сумму и оплатить.
Комиссия при оплате через сервисы Сбербанка составит от 1 до 3% от суммы в зависимости от способа оплаты. Также остается и безналичный способ оплаты без комиссии на сайте карта46.рф
Оплачивать тариф для льготного проезда в общественном транспорте Курской области необходимо с 25-го числа текущего месяца по 10-е число следующего.
Тем, кто впервые планирует воспользоваться Картой жителя как льготным проездным, необходимо внести оплату до конца марта, чтобы с 1 апреля подключился транспортный сервис.