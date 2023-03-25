За оплату льготного проездного по Карте жителя Курска будут брать комиссию

Оплатить без комиссии можно на сайте карта46.рф, сказали чиновники Фото: Даниил НАЙХИН

Оператор проекта «Карта жителя Курской области» – Информационный центр «Регион-Курск», заключил соглашение с ПАО «Сбербанк» об оплате транспортного тарифа для льготного проезда по Карте жителя через терминалы и кассы банка, сообщили в администрации региона.

Транспортный тариф для льготного проезда не изменился и составляет 300 рублей в месяц.

Чтобы произвести оплату через терминал, необходимо:

- ввести ИНН организации 4632105502 и выбрать ГУПКО ИЦ «Регион-Курск»;

- ввести номер страхового полиса держателя Карты жителя Курской области;

- ввести ФИО держателя Карты жителя Курской области;

- ввести сумму и оплатить.

Комиссия при оплате через сервисы Сбербанка составит от 1 до 3% от суммы в зависимости от способа оплаты. Также остается и безналичный способ оплаты без комиссии на сайте карта46.рф

Оплачивать тариф для льготного проезда в общественном транспорте Курской области необходимо с 25-го числа текущего месяца по 10-е число следующего.

Тем, кто впервые планирует воспользоваться Картой жителя как льготным проездным, необходимо внести оплату до конца марта, чтобы с 1 апреля подключился транспортный сервис.