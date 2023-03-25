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НовостиЭкономика25 марта 2023 8:56

За оплату льготного проездного по Карте жителя Курска будут брать комиссию

Внести деньги нужно до конца месяца
Ольга ДАНИЛОВА
Оплатить без комиссии можно на сайте карта46.рф, сказали чиновники

Оплатить без комиссии можно на сайте карта46.рф, сказали чиновники

Фото: Даниил НАЙХИН

Оператор проекта «Карта жителя Курской области» – Информационный центр «Регион-Курск», заключил соглашение с ПАО «Сбербанк» об оплате транспортного тарифа для льготного проезда по Карте жителя через терминалы и кассы банка, сообщили в администрации региона.

Транспортный тариф для льготного проезда не изменился и составляет 300 рублей в месяц.

Чтобы произвести оплату через терминал, необходимо:

- ввести ИНН организации 4632105502 и выбрать ГУПКО ИЦ «Регион-Курск»;

- ввести номер страхового полиса держателя Карты жителя Курской области;

- ввести ФИО держателя Карты жителя Курской области;

- ввести сумму и оплатить.

Комиссия при оплате через сервисы Сбербанка составит от 1 до 3% от суммы в зависимости от способа оплаты. Также остается и безналичный способ оплаты без комиссии на сайте карта46.рф

Оплачивать тариф для льготного проезда в общественном транспорте Курской области необходимо с 25-го числа текущего месяца по 10-е число следующего.

Тем, кто впервые планирует воспользоваться Картой жителя как льготным проездным, необходимо внести оплату до конца марта, чтобы с 1 апреля подключился транспортный сервис.