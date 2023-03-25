Курское «Динамо» стартовало в плей-офф с победы над «Никой»

Важным событием минувшей встречи стало возвращение Юлии Козик. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Накануне, 24 марта, в Курске состоялся первый матч четвертьфинальной серии женской баскетбольной Премьер-лиги. Действующий чемпион и вторая команда минувшего регулярного чемпионата местное «Динамо» принимало на своей площадке «Нику» из Сыктывкара. Исход встречи был предрешен по итогам первой четверти, которую выиграли курянки – 25:13. Гостям не удалось проявить волевые качества, а динамовский клуб в дальнейшем лишь наращивал свой перевес. Итог – 78:56 в пользу подопечных Тибо Пети.

В ТОП-5 игроков курского клуба вошли – Эзин Калу (17 очков), Анна Буровая (11), Эва Лисец (девять), Александра Штанько и Евгения Фролкина (по восемь).

«Динамо» повело в серии до двух побед и в случае выигрыша в Сыктывкаре 28 марта может выйти в полуфинал. Важным событием минувшей встречи стало возвращение Юлии Козик. Она и в заявку на попала, и на паркет вышла, и результативными действиями отметилась, забив трехочковый.