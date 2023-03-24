В двух райцентрах Курской области приступили к ликвидации свалок

Общая стоимость работ по четырем объектам составит 1,3 млрд рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курчатове и Льгове в рамках федерального проекта «Чистая страна» начали ликвидировать свалки в границах городов.

В Льгове несанкционированную свалку уберут до конца этого года. В Курчатове на ликвидацию городской свалки мусора запланировано два года. Предусмотрено два этапа: технический – проведение земляных работ, сбор, вывоз и утилизация фильтрата, укладка верхнего изолирующего экрана; и биологический – озеленение, благодаря которому будет восстановлен плодородный растительный слой.

Также в рамках проекта в этом году планируется ликвидация свалок в Обояни и Щиграх. Общая стоимость работ по четырем объектам составит 1,3 млрд рублей, сообщили в администрации региона.