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НовостиОбщество24 марта 2023 12:58

В двух райцентрах Курской области приступили к ликвидации свалок

Аналогичные объекты уберут в Обояни и Щиграх
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Общая стоимость работ по четырем объектам составит 1,3 млрд рублей

Общая стоимость работ по четырем объектам составит 1,3 млрд рублей

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курчатове и Льгове в рамках федерального проекта «Чистая страна» начали ликвидировать свалки в границах городов.

В Льгове несанкционированную свалку уберут до конца этого года. В Курчатове на ликвидацию городской свалки мусора запланировано два года. Предусмотрено два этапа: технический – проведение земляных работ, сбор, вывоз и утилизация фильтрата, укладка верхнего изолирующего экрана; и биологический – озеленение, благодаря которому будет восстановлен плодородный растительный слой.

Также в рамках проекта в этом году планируется ликвидация свалок в Обояни и Щиграх. Общая стоимость работ по четырем объектам составит 1,3 млрд рублей, сообщили в администрации региона.