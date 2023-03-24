Годовая инфляция в Курской области составила 12,4%

По итогам последнего зимнего месяца уровень продуктовой инфляции в регионе составил 9,6% Фото: Даниил НАЙХИН

Годовая инфляция в феврале в Курской области замедлилась до 12,4% после 13,1% в январе. По данным курского отделения Банка России сдерживающее влияние на цены оказало расширение предложения на ряд продовольственных и непродовольственных товаров, снижение издержек производителей, а также умеренный спрос на некоторые товары длительного пользования.

По итогам последнего зимнего месяца уровень продуктовой инфляции в регионе уменьшился до 9,6%. Расширилось производство сахара и муки, увеличилось предложение этих продуктов на отечественном рынке, благодаря чему замедлился рост цен на них. Сократились и издержки кондитеров. В результате снизился годовой прирост цен на конфеты, зефир, шоколад и печенье.

Расширение предложения сырого молока, в том числе за счет курских производителей привело к снижению динамики роста цен на питьевое молоко и широкий перечень молочной продукции (глазированные твороженные сырки, сливки, йогурт и творог). Уменьшилось давление на цены со стороны затрат животноводов – помогли меры господдержки, в том числе льготные кредиты на закупку кормов и их составляющих (зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот).

В феврале в Курской области и на непродовольственные товары замедлился уровень инфляции. Так, например, благодаря развитию параллельного импорта уменьшился рост цен на ряд электротоваров и бытовых приборов (в частности, пылесосы, холодильники и стиральные машины), снизились цены на некоторые средства связи – смартфоны, смарт-часы.