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НовостиПолитика24 марта 2023 9:30

ВСУ 24 марта обстреляли приграничье Курской области

Никто не пострадал
Ольга ДАНИЛОВА
Об атаке сообщил губернатор региона Роман Старовойт

Об атаке сообщил губернатор региона Роман Старовойт

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Под огонь ВСУ вновь попало село Плехово Суджанского района Курской области. Среди жителей никто не пострадал, но из-за обстрелов нарушено электроснабжение населенного пункта.

- Как только будет безопасно, энергетики приступят к ремонту повреждений. Также повреждения получили два домовладения, - сообщил губернатор региона.

Накануне ВСУ 23 марта дважды обстреляли Курскую область с территории Украины.

Два прилета зафиксировано было также на окраине села Плехово Суджанского района.

Еще восемь минометных снарядов противник выпустил по селу Гордеевка Кореневского района.

- В обоих случаях среди жителей никто не пострадал, существенных повреждений также нет. В Гордеевке в результате обстрела перебит электрокабель, аварийные бригады восстановят подачу электроэнергии в кратчайшее время, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

ВСУ 20 марта обстреляли окрестности двух сел Суджанского района Курской области - Гуево и Горналь.