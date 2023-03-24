В Курске открылась выставка 18-летней художницы

Экспозиция открыта до 3 апреля Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Выставочном зале КТЦ «Звездный» открылась выставка «Рефлексия». Это первая персональная экспозиция картин Марии Куржуповой, уроженки города Курска.

Талантливой художнице всего 18 лет. С 2016 года она живет в Крыму, учится на третьем курсе в Крымском художественном училище им. Н.С. Самокиша. Мария работает в жанрах живописи и графики. Ее произведения находятся в частных коллекциях в разных городах России.

Посетители увидят более 20 полотен из мастерской художницы и частных собраний. Среди них – лиричные этюды и натюрморты-размышления. Отдельно представлены две творческие композиции и описание к ним: «Концлагерь Красный» и «Юные Фигуристки». Познакомиться с работами можно до 3 апреля: вторник – воскресенье с 9:00 до 18:00, без перерыва. Вход свободный. Тел: (4712) 70-20-69.