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НовостиПроисшествия23 марта 2023 14:06

В Курской области паводок подтопил некоторые дороги

Движение организовано в объезд, сказали в администрации региона
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

В Курской области паводок проходит в пределах многолетних значений. По данным ГУ МЧС России по Курской области, за прошедшие сутки отмечались спады в пределах 10-25 сантиметров на реке Тускарь, в пределах 2-25 сантиметров на реке Сейм. Кроме того, снижение уровня воды отмечено на реках Рать, Свапа, Псел, Суджа и Тим.

Участки дорог в селах Лебяжье Курского района, Малые Угоны Льговского района и поселке имени Карла Либкнехта Курчатовского района, подверженные кратковременному подтоплению, остаются перекрытыми, движение автотранспорта организовано в объезд.