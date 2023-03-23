В Курской области паводок подтопил некоторые дороги

В Курской области паводок проходит в пределах многолетних значений. По данным ГУ МЧС России по Курской области, за прошедшие сутки отмечались спады в пределах 10-25 сантиметров на реке Тускарь, в пределах 2-25 сантиметров на реке Сейм. Кроме того, снижение уровня воды отмечено на реках Рать, Свапа, Псел, Суджа и Тим.

Участки дорог в селах Лебяжье Курского района, Малые Угоны Льговского района и поселке имени Карла Либкнехта Курчатовского района, подверженные кратковременному подтоплению, остаются перекрытыми, движение автотранспорта организовано в объезд.