В Курской области задержали подозреваемого в кражах из кафе

Полиция завела уголовное дело Фото: Светлана ВОЛКОВА

В полицию обратились представители одного из городских кафе Железногорска с заявлением о краже. Ночью неизвестный взломал входную дверь помещения, похитил имущество и сломал потолок в зале. Ущерб от его действий составил около 40 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 24–летний местный житель. В ночь преступления молодой человек, возвращаясь из развлекательного заведения, заметил по дороге закрытое кафе. Там решил перекусить, не дожидаясь начала работы.

Он дошел до дома, взял инструменты и вернулся к месту. Разбив стекло, проник внутрь и несколько часов выносил продукты, преимущественно выбирая сладости и мороженое, рассказали в полиции.

Когда витрины оказались пусты, молодой человек нашел кассу с девятью тысячами рублей и два сотовых телефона, которые также похитил.

Уходя из кафе, изрядно выпивший парень, решил замести следы. Он взобрался на стойку бара и оторвал с потолка камеру видеонаблюдения, в этот момент на него упал подвесной потолок. Испугавшись, фигурант спешно покинул заведение, бросив на месте преступления свой рюкзак с очередной партией сладкого.

Полицейские задержали его спустя несколько дней. У него изъяли один из краденных телефонов, другой он успел продать. Похищенные деньги он потратил сразу на алкоголь и развлечения.

Против него завели уголовное дело.

Выяснилось, что уже находясь под следствием, молодой человек совершил еще одну кражу по аналогичной схеме. Он вновь возвращался из ночного заведения и на этот раз его внимание привлек кофейный киоск.

Однако вместо выбора кофейного напитка молодой человек заметил вмонтированный роутер и видеорегистратор. Забрав их, поспешил скрыться. Причастного к этой краже также быстро установили. Похищенную технику изъяли в ходе обыска.

Молодой человек стал фигурантом двух уголовных дел по факту кражи. За их совершение молодому человеку может грозить наказание до пяти лет лишения свободы.