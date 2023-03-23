На курских пляжах установят туалеты и "лягушатники"

В городе обустроят семь пляжей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске проводят работу по содержанию муниципальных пляжей. По сообщению комитета городского хозяйства, в мае начнется подготовка к купальному сезону.

— Специалисты проведут водолазное обследование дна рек, достанут из воды камни, стекла и прочий мусор, разрыхлят песок, расчистят территорию пляжей от кустарника и мелколесья, уберут опавшие листья, упавшие ветки и деревья. В обязательном порядке на пляжах будут установлены "лягушатники" для маленьких отдыхающих и мобильные туалеты. Будут размещены баки для сбора мусора и кабины для переодевания, — рассказал председатель комитета городского хозяйства Дмитрий Меркулов.

В планах обезопасить:

— пляж у спасательной станции № 1 в парке им. 50 лет ВЛКСМ;

— пляж у переходного моста в парке им. 50 лет ВЛКСМ;

— пляж у стадиона «Локомотив»;

— пляж Олимпийский;

— пляж в районе «Элеватормельмаша»;

— пляж у озера Ермошкино;

— пляж на улице 1-й Гуторовской.

Комитет городского хозяйства сообщает, что работа по содержанию городских пляжей будет продолжаться. Летом проведутся работы по благоустройству и дезинфекции мест для общественного купания, а также будут обеспечены дежурные спасательные смены.