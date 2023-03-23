В Курске поймали подозреваемого в развратных действиях

Полиция проводит проверку Фото: Светлана ВОЛКОВА

20 марта в Западный отдел полиции Курска поступило обращение жительницы улицы Заводская. Женщина просила принять меры в отношении мужчины, который совершал развратные действия в присутствии ее дочери.

Девочка вместе с подругой увидела подозрительного мужчину вечером, когда гуляла в парке с собакой, и сразу сообщила о произошедшем родителям, упомянув о том, что и раньше встречала этого человека.

В течение нескольких минут парк микрорайона КЗТЗ со всех сторон оцепили посты и дежурные наряды полиции. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Жители Курска неоднократно в социальных сетях сообщали о подобных происшествиях в разных частях микрорайона КЗТЗ. В связи с этим задержанного проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка и решается вопрос о привлечении к установленной законом ответственности, сказали в УМВД региона.